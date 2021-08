Les étals Paysans Vitré, 5 septembre 2021, Vitré.

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré

La treizième édition des Étals paysans se tiendra dimanche 5 septembre, dès 9 h 30, sur le site de la Grande Haie, à Vitré. Comme à son habitude, l’association de producteurs, adeptes de la vente directe, fera découvrir le terroir du pays vitréen, et au-delà.

Les étals paysans regroupent des agriculteurs du pays de Vitré commercialisant toute ou une partie de leurs produits en vente directe.

L’association a pour but la promotion des circuits courts, elle est née en 2008 à l’initiative des caisses locales du crédit agricole de Vitré et d’Argentré, elle regroupe 8 producteurs des alentours de Vitré (viande bovine, porc, veau, volailles, lapin, miel, lait d’ânesse).

Les étals paysans organisent tous les ans un marché de producteurs début septembre, initialement organisé dans les fermes des adhérents, il a lieu depuis 4 ans boulevard de laval à Vitré. En plus des 8 adhérents, on y retrouve une trentaine d’exposants tous agriculteurs, les produits proposés aux clients vont des légumes bio à la charcuterie en passant par des produits laitiers (lait, fromages, glaces), il y aussi des animations en lien avec l’activité agricole. (baptême de tracteur, présentation d’animaux de la ferme, etc…)

