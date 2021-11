LES ÉTABLIS NUMÉRIQUES Belfort, 14 février 2022, Belfort.

2022-02-14 – 2022-02-18

Belfort Territoire-de-Belfort

Dans le cadre du projet FEDER « Marionnettes, Manipulations et Numériques », des artistes marionnettistes et des professionnel(le)s du numérique se retrouveront durant 5 jours pour imaginer la marionnette de demain. Robotique, mapping, captation de divers signaux, réalité augmentée, il s’agira ici d’expérimenter, de découvrir possibilités et limites de cette technologie qui fait partie intégrante de nos vies afin d’imaginer de nouveaux langages artistiques.

