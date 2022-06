Les Estiv’Halles – Faut qu’ça guinche !, 3 août 2022, .

Les Estiv’Halles – Faut qu’ça guinche !



2022-08-03 18:30:00 18:30:00 – 2022-08-03 20:00:00 20:00:00

A Blonville-sur-Mer, en été, des concerts ont lieu sous la halle du marché toutes les semaines !

Une belle occasion pour se réunir et d’écouter des groupes de musiques.

Groupe de chanson française « festive » : une énergie débordante sur scène, des textes travaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, des influences rock et tsigane tout cela joué avec des instruments acoustique (violon, accordéon). En quelques mots, une musique populaire qui dépote ! On les a vu sur scène à côté de groupe comme HK et les saltimbanks, La rue Kétanou, Les Fatals Picards, Boulevard des airs, Debout sur le Zinc…

dernière mise à jour : 2022-06-13 par