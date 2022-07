Les Estives Nantes terrain de jeux – Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau, 19 juillet 2022, Nantes.

Les Estives Nantes terrain de jeux : Pendant l’été 2022, plus de 140 activités encadrées par des collectifs (escalade, acroyoga, slackline, parkour, fitness, grimpe d’arbres…) et des ateliers de prévention santé sont proposés gratuitement aux Nantaises et aux Nantais à la carrière Misery et ses squares attenants (Square Aubin et Square Schwob), au miroir d’eau et au parc du Grand Blottereau. AU PARC DU GRAND BLOTTEREAU :ACROYOGA avec Acroyoga Concact :. Initiation : mardis 5 et 12 juillet, et 23 août de 17h à 20h / dimanches 14 et 21 août de 15h à 18h SLACKLINE avec Slackers 4×4 :. Découverte et initiation : mardis 5, 12, 19 juillet de 17h à 20h ART DU DÉPLACEMENT avec l’ADDAN :. Initiation : mardis 5 et 12 juillet de 17h à 20h / mardi 23 août de 16h à 19h Accès libre.

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr