Les Estives Nantes terrain de jeux – Miroir d’eau Miroir d’eau, 24 août 2022, Nantes.

2022-08-24

Horaire :

Gratuit : oui

Les Estives Nantes terrain de jeux : Pendant l’été 2022, plus de 140 activités encadrées par des collectifs (escalade, acroyoga, slackline, parkour, fitness, grimpe d’arbres…) et des ateliers de prévention santé sont proposés gratuitement aux Nantaises et aux Nantais à la carrière Misery et ses squares attenants (Square Aubin et Square Schwob), au miroir d’eau et au parc du Grand Blottereau. AU MIROIR D’EAU :SLACKLINE avec Slackers 4×4 :. Découverte et initiation : jeudi 4 et vendredi 5 août de 14h à 20h GLISSE URBAINE (skate, trottinette, BMX, roller) avec Unity 4 Ride :. Initiation : vendredi 15 juillet de 15h à 19h LONG BOARD avec Salty Clan :. Initiation : mercredis 17 et 31 août, samedi 20 août, samedi 3 et dimanche 4 septembre de 16h à 20h30 FITNESS avec Nantes Urban Fit :. mardi 5 juillet de 18h30 à 20h / mercredis 6 et 20 juillet et 3, 10, 24 et 31 août de 19h30 à 20h30 GRIMPE D’ARBRES avec Escapades Branchées :. du 3 au 5 août et du 10 au 12 août de 14h à 20h Accès libre.

Miroir d’eau Centre-ville Nantes 44000