Les Estives Nantes terrain de jeux – Carrière Misery Carrière Miséry, 9 juillet 2022, Nantes.

2022-07-09

Horaire :

Gratuit : oui

Les Estives Nantes terrain de jeux : Pendant l’été 2022, plus de 140 activités encadrées par des collectifs (escalade, acroyoga, slackline, parkour, fitness, grimpe d’arbres…) et des ateliers de prévention santé sont proposés gratuitement aux Nantaises et aux Nantais à la carrière Misery et ses squares attenants (Square Aubin et Square Schwob), au miroir d’eau et au parc du Grand Blottereau. AU SQUARE AUBIN :ESCALADE avec Oz’aléo – sur inscription ozaleo.fr :. Initiaton : Samedis 2 juillet, 6 août et 3 septembre de 9h30 à 12h30 / Mercredis 6 juillet et 3 août de 16h30 à 18h. Perfectionnement : Vendredis 1er juillet, 5 août et 2 septembre de 19h à 21h30 / Lundis 4 juillet et 1er août de 19h à 21h30. Urban climbing (escalade de bloc en milieu urbain) : Dimanches 3 juillet, 7 août et 4 septembre de 10h à 13h. Médiation : mercredis 6 juillet et 3 août de 18h à 21hACROYOGA avec Acroyoga Contact :. Initiation : samedis 9 et 16 juillet et 13, 20 et 27 août de 9h30 à 12h30 SLACKLINE avec Slackers 4×4 :. Découverte et initiation : samedis 2 et 9 juillet de 9h30 à 12h30 AU SQUARE SCHWOB :YOGA avec Eléphant Yoga Studio – sur inscription elephantyoga.studio : (apportez votre tapis). Adultes : mardis 5, 12, 19, 26 juillet de 19h à 20h. Yoga et méditation : mercredis 6, 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17, 24 et 31 août de 18h30 à 19h30 / mercredis 13, 20, 27 juillet et 10, 17 et 31 août de 16h30 à 17h30• Yoga adultes : mardis 2, 9, 16, 23 et 30 août de 19h à 20h• Yoga parents/enfants : > mercredis 6 juillet et 3 août de 16h30 à 17h30 A LA CARRIERE MISERY :ESCALADE avec Oz’aléo :. Médiation : mardis 5 juillet et 2 août de 18h à 21h / jeudis 7 juillet, 4 août et 1er septembre de 18h à 21hPARKOUR avec les Traceurs de Nantes :. Initiation : mardis 12, 19, 26 juillet et jeudis 4, 11 et 18 août de 19h à 20h30 / samedis 2 et 9 juillet et dimanches 21 et 28 août de 10h30 à 12h ART DU DÉPLACEMENT avec l’ADDAN :. Initiation : jeudi 11 août de 19h30 à 22h STREET GOLF avec Street Golf à l’Ouest :. samedis 2, 23 et 30 juillet de 9h30 à 12h30 GESTES QUI SAUVENT avec Aqua Breizh club 44 :. Initiation : jeudi 1er septembre et vendredis 5, 26 août et 2 septembre de 18h à 21h / samedis 27 août et 3 septembre de 9h30 à 12h30 Accès libre sauf mention contraire.

Carrière Miséry Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100