Le programme « Les Estives de l’Entrepreneur » a pour vocation de mettre une focale sur l’accueil d’entreprises sur un territoire ariégeois pendant une saison. Le nom est un clin d’œil à la tradition Pyrénéenne de la montée aux Estives ou de la Transhumance qui représente des thèmes clés de la création d’entreprise : opportunité, difficulté, convivialité, courage, etc. En analogie avec les évènements rencontrés lors de la Transhumance Le programme « Les Estives de l’Entrepreneur » est organisé en trois parties ; une phase de recrutement sous la forme de communications « digitales » et presse dans le but d’attirer l’attention de porteurs de projets de tout secteur. Une deuxième phase de sélection et de recherche de parrains « entrepreneurs » pour chaque projet sélectionné, un référent AAA et une structure en charge de son accompagnement (Consulaire ou autre). Les parrains seront idéalement choisi parmi des entrepreneur du territoire (au sein d’un club ou pas) Cette phase se conclut lors d’un week-end Transhumance en Juin de chaque Saison. La montée aux Estives est organisée autour d’activités de loisir et d’échanges permettant de découvrir et prendre de la hauteur sur les projets sélectionnés. Cette véritable « montée aux Estives », a pour but de faire se rencontrer les porteurs de projets sélectionnés, mais également de créer le lien entre les créateurs d’entreprise désireux de s’installer sur le territoire et leurs parrains. La Troisième Phase est l’accompagnement jusqu’à l’installation sur le territoire. Pour faciliter l’installation d’entreprises dynamiques sur son territoire, l’Agence Ariège Attractivité propose et le territoire d’accueil du programme à chaque projet retenu une aide à la recherche de solutions techniques, financières et immobilières, qui se traduit par : * Un parrain industriel dédié (Si possible du territoire d’accueil) * Un suivi en communication par les adhérents de Com’en Ariège (Le club de la Com’ ariegeois) * Un accompagnement individualisé au montage de dossiers et demande d’aide (EPCI et/ou AAA) * Des locations de bureaux ou ateliers proposés à titre gratuit (dans les pépéinières) * Recherche de locaux et solutions d’installation assurés par AAA et l’EPCI * Accès aux financements locaux des projets d’entreprises via la plateforme Initiative Ariège et fonds d’investissements en fonction des projets * Suivi par les opérateurs traditionnels comme ADDOCC, la CMA, la CCI ou la Chambre d’Agriculture en fonction du secteur d’activité A l’occasion de la semaine de l’Esprit d’entreprendre Creativ’, en partenariat avec Pépite Ecrin, nous vous proposons de nous rencontrer pour parler de ce programme et de rencontrer une dizaine de porteurs de projets qui ont participé à la SAISON 1 lors de 3 sessions en ligne : * **Lundi 4 octobre de 18h00 à 18h45** * **Mercredi 6 Octobre de 12h30 à 13h15** * **Vendredi 8 Octobre de 12h30 à 13h15** Plus d’infos : [https://vous-venez-quand.com/59-themes-p2b/216-les-entrepreneurs-en-estives.html](https://vous-venez-quand.com/59-themes-p2b/216-les-entrepreneurs-en-estives.html)

Parce que créer une entreprise seul.e est une aventure hasardeuse, on vous offre un territoire de proximités, venez le découvrir avec Les Estives de l’Entrepreneur SAISON 2 !

