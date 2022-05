LES ESTI’VÉDAS Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Jean-de-Védas

LES ESTI’VÉDAS Saint-Jean-de-Védas, 8 juillet 2022, Saint-Jean-de-Védas. LES ESTI’VÉDAS Saint-Jean-de-Védas

2022-07-08 18:00:00 – 2022-07-08 23:00:00

Saint-Jean-de-Védas Hérault Saint-Jean-de-Védas Les Esti’Védas c’est le nouveau rendez-vous épicurien de l’été ! LES 08 et 29 JUILLET & 12 et 19 AOUT

DE 18:00 A 23:00 au parc de la Peyrière à Saint-Jean-de-Védas La bonne ambiance sera au rendez-vous avec des points de restauration conviviaux autour d’une animation musicale festive afin de partager un moment de pur bonheur en famille ou entre amis ! Découvrez la finesse des vins de nos producteurs locaux

Venez à la rencontre de nos artisans et créateurs

Flâner en toute liberté dans un cadre champêtre et ressourçant entrée: 5€ pour les adultes avec un verre sérigraphié (gratuite pour les enfants) Les Esti’Védas c’est le nouveau rendez-vous épicurien de l’été ! +33 6 78 08 68 88 Les Esti’Védas c’est le nouveau rendez-vous épicurien de l’été ! LES 08 et 29 JUILLET & 12 et 19 AOUT

DE 18:00 A 23:00 au parc de la Peyrière à Saint-Jean-de-Védas La bonne ambiance sera au rendez-vous avec des points de restauration conviviaux autour d’une animation musicale festive afin de partager un moment de pur bonheur en famille ou entre amis ! Découvrez la finesse des vins de nos producteurs locaux

Venez à la rencontre de nos artisans et créateurs

Flâner en toute liberté dans un cadre champêtre et ressourçant entrée: 5€ pour les adultes avec un verre sérigraphié (gratuite pour les enfants) Saint-Jean-de-Védas

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Jean-de-Védas Autres Lieu Saint-Jean-de-Védas Adresse Ville Saint-Jean-de-Védas lieuville Saint-Jean-de-Védas Departement Hérault

Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-vedas/

LES ESTI’VÉDAS Saint-Jean-de-Védas 2022-07-08 was last modified: by LES ESTI’VÉDAS Saint-Jean-de-Védas Saint-Jean-de-Védas 8 juillet 2022 Hérault Saint-Jean-de-Védas

Saint-Jean-de-Védas Hérault