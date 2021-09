Pamproux Pamproux Deux-Sèvres, Pamproux Les Estivalles de Pamproux – Goûter-Concert Pamproux Pamproux Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pamproux

Les Estivalles de Pamproux – Goûter-Concert Pamproux, 5 septembre 2021, Pamproux. Les Estivalles de Pamproux – Goûter-Concert 2021-09-05 15:30:00 – 2021-09-05

Pamproux Deux-Sèvres Pamproux Les Estivales de Pamproux – Goûter-Concert

5 septembre – 15h30 Vieilles Halles – “Barket de fraises”

Une nouvelle animation cette anée avec le “Goûter concert” spécialement offert aux enfants, mais à ne pas en douter les adultes y trouveront plaisir aussi. Les Estivales de Pamproux – Goûter-Concert

Une nouvelle animation cette anée avec le "Goûter concert" spécialement offert aux enfants, mais à ne pas en douter les adultes y trouveront plaisir aussi.

Catégories d'évènement: Deux-Sèvres, Pamproux