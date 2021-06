Carlux Carlux Carlux, Dordogne Les Estivales : Visite insolite de la Gare Doisneau Carlux Carlux Catégories d’évènement: Carlux

Dordogne

Les Estivales : Visite insolite de la Gare Doisneau Carlux, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Carlux. Les Estivales : Visite insolite de la Gare Doisneau 2021-07-15 – 2021-07-15 Z.A. Rouffillac – D703 Gare Robert Doisneau

Carlux Dordogne « La visite insolite de la Gare » est une visite participative, au cours de laquelle vous explorerez la Gare Robert Doisneau, ancienne gare réhabilitée en galeries dédiées à l’artiste. Dans cette animation, vous serez acteurs de votre propre visite ! Vous découvrirez ce lieu d’une manière ludique et originale.

À partir de 10 ans. « La visite insolite de la Gare » est une visite participative, au cours de laquelle vous explorerez la Gare Robert Doisneau, ancienne gare réhabilitée en galeries dédiées à l’artiste. Dans cette animation, vous serez acteurs de votre propre visite ! Vous découvrirez ce lieu d’une manière ludique et originale.

À partir de 10 ans. +33 5 53 59 10 70 « La visite insolite de la Gare » est une visite participative, au cours de laquelle vous explorerez la Gare Robert Doisneau, ancienne gare réhabilitée en galeries dédiées à l’artiste. Dans cette animation, vous serez acteurs de votre propre visite ! Vous découvrirez ce lieu d’une manière ludique et originale.

À partir de 10 ans. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Carlux, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Carlux Adresse Z.A. Rouffillac - D703 Gare Robert Doisneau Ville Carlux lieuville 44.86704#1.35639