Fondée en 1145 par l'impératrice Mathilde, l'Abbaye du Vœu fut régulièrement ravagée au cours de son histoire. Perdant son statut d'abbaye dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ses bâtiments accueilleront le roi Louis XVI en 1786. Transformée en hôpital à la Révolution, puis en caserne, elle sera incendiée par les Allemands en 1944. Elle devra sa renaissance à Yves-Marie Froidevaux, architecte en chef des monuments historiques, qui fera reconstruire en particulier réfectoire et salle capitulaire.

