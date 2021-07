Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Les Estivales : visite guidée du Musée du Tabac Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Les Estivales : visite guidée du Musée du Tabac Bergerac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Bergerac. Les Estivales : visite guidée du Musée du Tabac 2021-07-16 – 2021-07-16 Place du feu Musée du Tabac

Bergerac Dordogne De salles en salles, la plante tabac dévoilera son histoire, de ses usages traditionnels en Amérique à sa diffusion mondiale. Pipes ornées, tabatières et râpes précieuses n’auront plus de secrets pour les visiteurs guidés par la médiatrice!

Compris dans le tarif d’entrée – sans réservation dans la limite des places disponibles, selon les mesures sanitaires en vigueur. De salles en salles, la plante tabac dévoilera son histoire, de ses usages traditionnels en Amérique à sa diffusion mondiale. Pipes ornées, tabatières et râpes précieuses n’auront plus de secrets pour les visiteurs guidés par la médiatrice! De salles en salles, la plante tabac dévoilera son histoire, de ses usages traditionnels en Amérique à sa diffusion mondiale. Pipes ornées, tabatières et râpes précieuses n’auront plus de secrets pour les visiteurs guidés par la médiatrice!

Compris dans le tarif d’entrée – sans réservation dans la limite des places disponibles, selon les mesures sanitaires en vigueur. ©Musée du Tabac dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Bergerac Adresse Place du feu Musée du Tabac Ville Bergerac lieuville 44.84973#0.48362