Arcens Arcens Arcens, Ardèche Les Estivales : visite de Terre d’abeilles Arcens Arcens Catégories d’évènement: Arcens

Ardèche

Les Estivales : visite de Terre d’abeilles Arcens, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Arcens. Les Estivales : visite de Terre d’abeilles 2021-07-05 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-29 18:30:00 18:30:00

Arcens Ardêche Arcens EUR 1.5 1.5 La passion de l’abeille de sa naissance au pot de miel. Dégustation en fin de visite : produits transformés avec notre miel et farine de châtaigne (sablés, nougats…). dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Arcens, Ardèche Étiquettes évènement : Autres Lieu Arcens Adresse Ville Arcens lieuville 45.05183#4.46208