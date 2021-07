Saint-Jeure-d'Andaure Saint-Jeure-d'Andaure Ardèche, Saint-Jeure-d'Andaure Les Estivales : visite de la chèvrerie et dégustation de fromages à la Chèvre d’Andaure Saint-Jeure-d’Andaure Saint-Jeure-d'Andaure Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Jeure-d'Andaure

Les Estivales : visite de la chèvrerie et dégustation de fromages à la Chèvre d’Andaure Saint-Jeure-d’Andaure, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Saint-Jeure-d'Andaure. Les Estivales : visite de la chèvrerie et dégustation de fromages à la Chèvre d’Andaure 2021-07-05 16:30:00 16:30:00 – 2021-08-29 17:30:00 17:30:00

Saint-Jeure-d’Andaure Ardêche EUR 2.5 5 Aurélie Chalencon présentera la race Saanen, l’élevage, la laiterie, la fabrication des produits issus du lait de la ferme.

Emiilie Fumas, fromagère vous accueillera au magasin pour la dégustation de fromages de chèvre et Picodon, à l’assiette. dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Jeure-d'Andaure Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Jeure-d'Andaure Adresse Ville Saint-Jeure-d'Andaure lieuville 45.0503#4.47478