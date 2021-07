Saint-Martin-de-Valamas Saint-Martin-de-Valamas Ardèche, Saint-Martin-de-Valamas Les Estivales : visite animée de l’Atelier Du Bijou Saint-Martin-de-Valamas Saint-Martin-de-Valamas Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Martin-de-Valamas

Les Estivales : visite animée de l’Atelier Du Bijou Saint-Martin-de-Valamas, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Saint-Martin-de-Valamas. Les Estivales : visite animée de l’Atelier Du Bijou 2021-07-05 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-29 12:00:00 12:00:00 Atelier du bijou 401 rue du pont

Saint-Martin-de-Valamas Ardêche EUR Prenez la place d’un ouvrier de l’époque de l’Usine Murat au cours d’une immersion dans un atelier de création de bijou. Découvrez l’histoire du lieu, les périodes clés de l’atelier, les techniques spécifiques, les conditions de travail de l’époque. dernière mise à jour : 2021-06-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Martin-de-Valamas Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Martin-de-Valamas Adresse Atelier du bijou 401 rue du pont Ville Saint-Martin-de-Valamas