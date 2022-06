Les Estivales : Village Artisanal Italien Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: 24100

Bergerac

Les Estivales : Village Artisanal Italien Bergerac, 18 août 2022, Bergerac. Les Estivales : Village Artisanal Italien Place de la République Centre ville Bergerac

2022-08-18 10:00:00 – 2022-08-22 21:00:00 Place de la République Centre ville

Bergerac 24100 Un air d’Italie flotte à Bergerac!

Retrouvez le village Italien avec les nombreuses spécialités italiennes telles que la gastronomie, l’artisanat d’art, dans le cœur de ville de Bergerac.

Le village artisanal sera présent du 18 au 22 août 2022 place de la République de 10h à 21h. Un air d’Italie flotte à Bergerac!

Retrouvez le village Italien avec les nombreuses spécialités italiennes telles que la gastronomie, l’artisanat d’art, dans le cœur de ville de Bergerac.

Le village artisanal sera présent du 18 au 22 août 2022 place de la République de 10h à 21h. +33 5 53 74 66 66 Un air d’Italie flotte à Bergerac!

Retrouvez le village Italien avec les nombreuses spécialités italiennes telles que la gastronomie, l’artisanat d’art, dans le cœur de ville de Bergerac.

Le village artisanal sera présent du 18 au 22 août 2022 place de la République de 10h à 21h. mcgrasseau

Place de la République Centre ville Bergerac

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 24100, Bergerac Autres Lieu Bergerac Adresse Place de la République Centre ville Ville Bergerac lieuville Place de la République Centre ville Bergerac Departement 24100

Bergerac Bergerac 24100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Les Estivales : Village Artisanal Italien Bergerac 2022-08-18 was last modified: by Les Estivales : Village Artisanal Italien Bergerac Bergerac 18 août 2022 24100 Bergerac

Bergerac 24100