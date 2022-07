Les Estivales – VENTS D’EST… EN OUEST par le duo SUPERA-COMERE, 17 juillet 2022, .

Les Estivales – VENTS D’EST… EN OUEST par le duo SUPERA-COMERE



2022-07-17 18:30:00 – 2022-07-17 20:00:00

Rejoignez-nous chaque dimanche, du 17 juillet au 14 août, dans la cour du musée Rolin à 18h30 et le jeudi 18 août au théâtre de verdure du Parc Robert Schuman à 20h, pour des spectacles originaux. Théâtre, marionnettes, musique seront au rendez-vous de ce festival d’été ! Repli au Théâtre municipal en cas d’intempéries, sauf 31 juillet et 14 août

Libre participation – Nombre de places assises limitéDeux musiciens naviguent ou planent, selon les « Vents d’Est…en Ouest » insufflés par leurs instruments, dans la tradition explorée par Astor Piazzolla, où la trame écrite, en s’inspirant des musiques populaires, laisse une large place à l’improvisation. Michel Supéra (saxophones) et Éric Comère (accordéon et compositions)

