Les Estivales Twice et Restart en concert Obernai, samedi 20 juillet 2024.

Les Estivales Twice et Restart en concert Obernai Bas-Rhin

Concert spectacle en plein air, organisé par le Comité des Fêtes. En vedette le groupe local Twice (pop, rock, blues, reggae), suivi en deuxième partie par le groupe Restart, rock des années 80 à nos jours.

Dans le cadre des 4 concerts-spectacles gratuits en plein air organisés par le Comité des Fêtes, le groupe local Twice se produit le samedi 20 juillet avec la version élargie de cinq à sept interprètes. Ce groupe a été fondé par Damien Fritz et Manu Antoni, professeurs à l’école de musique d’Obernai. Le groupe propose de nombreux styles musicaux (pop, rock, blues mais aussi reggae).

En deuxième partie de soirée, Restart (rock des années 80 à nos jours) prolongera cette soirée des amis, qui devrait être la plus longue de la saison. Formé cette année, le groupe répète à Rothau et compte notamment comme guitariste Stéphane Comte, vice-président de Kronenbourg (mécène des Estivales). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 19:00:00

fin : 2024-07-20 23:59:00

Place du Marché

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr

