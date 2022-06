Les Estivales : Tim Dup en concert, 13 juillet 2022, .

Les Estivales : Tim Dup en concert

2022-07-13 – 2022-07-13

Entre variété et électro, Tim Dup s’impose comme l’un des artistes les plus doués de sa génération, un talent incontestable pour les mots et un univers musical tout à fait singulier.

