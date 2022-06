Les Estivales : théâtre Roi de Coeur

Les Estivales : théâtre Roi de Coeur, 27 juillet 2022, . Les Estivales : théâtre Roi de Coeur

2022-07-27 – 2022-07-27 EUR Voici le retour du Théâtre du Roi de Cœur pour une représentation théâtrale unique ! Venez nombreux.

« La bonne âme de Se-Tchouan » de Bertold Brecth : des dieux voyageurs traversent incognito la capitale de Se-Tchouan. Il y cherchent une bonne âme qui confirmera l’efficacité de leurs commandements. Hébergés par une brave prostituée, ils lui remettent une somme pour l’encourager. La bonne âme s’achète un débit de tabac et s’efforce de faire le bien autour d’elle. Mais l’avidité des habitants du quartier l’oblige vite à ruser… Voici le retour du Théâtre du Roi de Cœur pour une représentation théâtrale unique ! Venez nombreux.

« La bonne âme de Se-Tchouan » de Bertold Brecth : des dieux voyageurs traversent incognito la capitale de Se-Tchouan. Il y cherchent une bonne âme qui confirmera l’efficacité de leurs commandements. Hébergés par une brave prostituée, ils lui remettent une somme pour l’encourager. La bonne âme s’achète un débit de tabac et s’efforce de faire le bien autour d’elle. Mais l’avidité des habitants du quartier l’oblige vite à ruser… Voici le retour du Théâtre du Roi de Cœur pour une représentation théâtrale unique ! Venez nombreux.

« La bonne âme de Se-Tchouan » de Bertold Brecth : des dieux voyageurs traversent incognito la capitale de Se-Tchouan. Il y cherchent une bonne âme qui confirmera l’efficacité de leurs commandements. Hébergés par une brave prostituée, ils lui remettent une somme pour l’encourager. La bonne âme s’achète un débit de tabac et s’efforce de faire le bien autour d’elle. Mais l’avidité des habitants du quartier l’oblige vite à ruser… dernière mise à jour : 2022-06-06 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville