Les Estivales : Sur le chemin de mon étoile ! 2021-07-05 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-29 12:00:00 12:00:00 Saint-Julien Labrousse 115 rue Pabion

Stage vitrail à l'Atelier

Une porte vers la lumière…laisse la vie te surprendre, viens faire une création aux mille couleurs. Méthode vitrail Tiffany enseignée par Véronique Fraioli.

Matériel, matières premières fournis.

Chaussures fermées obligatoires. accueil@ardeche-hautes-vallees.fr +33 4 75 64 80 97 dernière mise à jour : 2021-06-11 par

