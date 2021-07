Genêts Genêts Genêts, Manche Les Estivales : stories in the city Genêts Genêts Catégories d’évènement: Genêts

Manche

Les Estivales : stories in the city Genêts, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Genêts. Les Estivales : stories in the city 2021-07-07 18:00:00 – 2021-07-07 19:30:00

Genêts Manche Cirque/poésie/humour. Un duo de clowns unis sur scène comme en coulisses provoquent le rire en jouant de leurs différences et similitudes. Un moment de plaisir pour petits et grands.

