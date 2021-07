Combreux Combreux COMBREUX Les estivales sportives 2021 Combreux Combreux Catégorie d’évènement: COMBREUX

Animations gratuites pour les enfants/ados entre 6 et 14 ans les mercredis 28/07/2021 et 04/08/2021 de 14h à 18h proposées par l’association Profession Sport et Loisirs 45. Découverte de nouveaux sports : tir à l’arc avec fléchettes ventouses, frisbee, tchouk boal, cardiogoal, disco golf Les estivales sportives 2021 Combreux Etang de la Vallée , Combreux Combreux

2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T18:00:00

