Les estivales sport et nature de Tréveneuc Tréveneuc, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Tréveneuc.

Les estivales sport et nature de Tréveneuc 2021-07-17 10:00:00 – 2021-07-17

Tréveneuc Côtes d’Armor Tréveneuc

Une belle journée en perspective sur le site de port goret. Pour les amateurs de sport avec l’association Run and Bike de Tréveneuc, des trails et des courses VTT sur notre belle commune. Pour les familles, des animatons sur place ainsi que restauration et buvette. Le soir à 19h, un concert avec le groupe « the greenings ». Chacun peut y trouver son petit plaisir.

On vous attend.

Concernant les animations, on retrouvera :

– Azelle avec 2 ailes : maquillage des enfants de 11h à 14h

– Yo la flèche, sculpteur de ballons qui sera présent de 12h à 16h

– la Fanfar’ô pruneaux : fanfare de Paimpol qui animera le temps du midi sur le site

– 4 food trucks sur place le midi pour la partie restauration

– le soir : jambon à l’os/frites – far breton pour 10€ organisé par le comité des fêtes sur réservation préférentiellement : tél : 06.98.22.83.60 ou 06.40.36.13.01

– Vers 19h30 : concert The Greenings sur le site, rock irlandais

+33 6 76 02 24 70

