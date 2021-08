Fenouillet Mairie Fenouillet, Haute-Garonne Les Estivales : soirée guinguette, concert HopÔpoP – Mercredi 25 août Mairie Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Les Estivales : soirée guinguette, concert HopÔpoP – Mercredi 25 août Mairie, 25 août 2021, Fenouillet. Les Estivales : soirée guinguette, concert HopÔpoP – Mercredi 25 août

Mairie, le mercredi 25 août à 19:00

Pour le dernier jour des Estivales, l’équipe municipale vous a prévu une **jolie soirée**. Une soirée guinguette avec le concert HopÔpoP : Plus qu’un groupe, une amitié qui unit les trois artistes depuis plus de 30 ans. Ressentez cette osmose sur scène en venant découvrir leur **large répertoire qui s’étend des années 1970 aux années 2000**. Chansons françaises, anglophones, hispaniques … pour ravir le plus grand nombre ! Vous pourrez bien entendu également vous **restaurer sur place**. Pour le dernier jour des Estivales, l’équipe municipale vous a prévu deux beaux spectacles ! Mairie Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-25T19:00:00 2021-08-25T21:00:00

Catégories d'évènement: Fenouillet, Haute-Garonne
Lieu Mairie Adresse Place Alexandre Olives, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet