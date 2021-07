Fenouillet Parc Fenouillet, Haute-Garonne Les Estivales : soirée guinguette, concert BuBBle GuM – Mercredi 4 août Parc Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Haute-Garonne

Les Estivales : soirée guinguette, concert BuBBle GuM – Mercredi 4 août Parc, 4 août 2021, Fenouillet. Les Estivales : soirée guinguette, concert BuBBle GuM – Mercredi 4 août

Parc, le mercredi 4 août à 19:00

BuBBle GuM représente **l’insouciance, la joie, le bonheur et la gaité** ! Les artistes vous feront replonger dans les sonorités guitaristiques des années 60 autour d’un **pique-nique sur l’herbe**. Un large répertoire avec lequel ils vous feront voyager entre la **pop, le blues, le rock’n roll, le rythm’n blues et le psychédélique** … tout cela pour ravir le plus grand nombre ! Découvrez un large répertoire des années 50, 60 et 70, spécial sixties pour ce concert ! Parc Rue Lucie Aubrac, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T19:00:00 2021-08-04T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fenouillet, Haute-Garonne Autres Lieu Parc Adresse Rue Lucie Aubrac, 31150 Fenouillet Ville Fenouillet lieuville Parc Fenouillet