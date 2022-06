Les Estivales : sieste musicale | Overlook Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: 24100

Bergerac

Les Estivales : sieste musicale | Overlook Bergerac, 16 juillet 2022, Bergerac. Les Estivales : sieste musicale | Overlook Rue Lakanal Parc Jean Jaurès Bergerac

2022-07-16 16:30:00 – 2022-10-04 18:00:00 Rue Lakanal Parc Jean Jaurès

Avec le groupe de rock festif Faut Qu'ça guinche. Un moment débordant d'énergie, des textes travaillés tantôt militants, tantôt intimistes.

