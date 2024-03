Les Estivales Robin Leon en concert Obernai, samedi 27 juillet 2024.

Les Estivales Robin Leon en concert Obernai Bas-Rhin

Dans le cadre des 4 concerts-spectacles gratuits en plein air organisés par le Comité des Fêtes, le jeune prodige, chanteur et trompettiste Robin Leon, natif du nord de l’Alsace, sera chargé de mettre l’ambiance samedi 27 juillet avec sa musique schlager qui fait un carton dans les fêtes de la bière et soirées après-ski. Il jouit d’une forte popularité outre Rhin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 19:00:00

fin : 2024-07-27 23:59:00

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est info@tourisme-obernai.fr

