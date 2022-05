LES ESTIVALES : Rallye photo Peyrillac-et-Millac, 19 août 2022, Peyrillac-et-Millac.

LES ESTIVALES : Rallye photo Peyrillac-et-Millac

2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-19 12:30:00

Peyrillac-et-Millac Dordogne Peyrillac-et-Millac

5 5 EUR Vous aimez la photo ? On vous propose un rallye photo fun et ludique en famille.

Enigmes, défis et jeux seront au rendez-vous pour un moment convivial pour petits et grands.

Les lieux d’étape ne sont pas connus d’avance. Vous devrez ainsi user de perspicacité et surtout d’obervation pour prendre les bonnes photos… avec à la clé un apéro offert à tous !

Un excellent moment ludique et original à partager en famille !

A partir de 5 ans.

