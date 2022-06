Les Estivales : raconte-moi Bergerac Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: 24100

Bergerac

Les Estivales : raconte-moi Bergerac Bergerac, 21 juillet 2022, Bergerac. Les Estivales : raconte-moi Bergerac Bergerac

2022-07-21 – 2022-07-21

Bergerac 24100 Découverte du Centre historique pour les familles avec enfants jusqu’à 13 ans.

Ici une fenêtre médiévale, là une façade à pans de bois, là-haut un coq sur un clocher, sous nos pieds galets et pavés, autant de traces du passé à décrypter en famille.

Tarif : 8?(à€ par famille – Sur réservation. Découverte du Centre historique pour les familles avec enfants jusqu’à 13 ans

Ici une fenêtre médiévale, là une façade à pans de bois, là-haut un coq sur un clocher, sous nos pieds galets et pavés, autant de traces du passé à décrypter en famille. Découverte du Centre historique pour les familles avec enfants jusqu’à 13 ans.

Ici une fenêtre médiévale, là une façade à pans de bois, là-haut un coq sur un clocher, sous nos pieds galets et pavés, autant de traces du passé à décrypter en famille.

Tarif : 8?(à€ par famille – Sur réservation. Bergerac

dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: 24100, Bergerac Other Lieu Bergerac Adresse Ville Bergerac lieuville Bergerac Departement 24100

Bergerac Bergerac 24100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Les Estivales : raconte-moi Bergerac Bergerac 2022-07-21 was last modified: by Les Estivales : raconte-moi Bergerac Bergerac Bergerac 21 juillet 2022 24100 Bergerac

Bergerac 24100