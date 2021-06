LES ESTIVALES QI GONG « SE DÉTENDRE EN GARDANT LA FORME » Chalonnes-sur-Loire, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Chalonnes-sur-Loire.

LES ESTIVALES QI GONG « SE DÉTENDRE EN GARDANT LA FORME » 2021-07-06 – 2021-07-06

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire

Profitez de vos mardis en juillet et août pour découvrir le Qi Gong.

Ces animations sont ouvertes à tous, adultes, adolescents et enfants (plus de 8 ans accompagné par un parent, et maximum deux par séance).

Le cours sera animé par Claudine Pinier, professeure diplômée et certifiée.

Détendez-vous en gardant la forme avec les estivales Gi Gong !

contact@qinatureanjou.com +33 6 81 74 91 35

Détendez-vous en gardant la forme avec les estivales Gi Gong !

Profitez de vos mardis en juillet et août pour découvrir le Qi Gong.

Ces animations sont ouvertes à tous, adultes, adolescents et enfants (plus de 8 ans accompagné par un parent, et maximum deux par séance).

Le cours sera animé par Claudine Pinier, professeure diplômée et certifiée.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par