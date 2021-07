Genêts Genêts Genêts, Manche Les Estivales : Ouh là là… Genêts Genêts Catégories d’évènement: Genêts

Genêts Manche Genêts Musical burlesque. Quel point commun y-a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, u bulletin de vte, un chanteur de flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes !

Compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets. Tout public – Gratuit. Musical burlesque. Quel point commun y-a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, u bulletin de vte, un chanteur de flamenco et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes !

