2022-07-21 – 2022-07-21 Concert gratuit en plein air à 18h00, Place de la Concorde. “Smet”, hommage à Johnny Hallyday à l’occasion de la Fête Nationale Belge. http://www.neufchatel-hardelot-animations.com/ Concert gratuit en plein air à 18h00, Place de la Concorde. “Smet”, hommage à Johnny Hallyday à l’occasion de la Fête Nationale Belge. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

