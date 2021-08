Fenouillet Parc Fenouillet, Haute-Garonne Les Estivales : murder party et cinéma plein air – Vendredi 20 août Parc Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Les Estivales : murder party et cinéma plein air – Vendredi 20 août
le vendredi 20 août à Parc

le vendredi 20 août à Parc

Profitez de deux activités pour ce vendredi : **- Murder party :** À l’aide du rapport de police ainsi que celui établi par le médecin, interrogez les différents suspects et décelez les indices encore présents sur les lieux ! Pas d’inquiétude, les experts de l’équipe seront à vos côtés pour confirmer ou non les dires des personnages. Attention, certains seront aussi présents dans le but de vous éloigner de la vérité afin qu’elle n’éclate jamais au grand jour… **- Cinéma en plein air :** venez découvrir l’adaptation du dessin animé “Le livre de la jungle” ! **Maison Labaize** Profitez de deux activités pour ce vendredi ! Parc Rue Lucie Aubrac, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

2021-08-20T18:30:00 2021-08-20T20:30:00;2021-08-20T21:00:00 2021-08-20T23:00:00

