Les Estivales repartent pour une saison tout en musique. En famille ou entre amis, dans une ambiance de fête, venez découvrir les produits proposés par la dizaine de food trucks locaux présents. Chaque vendredi, une animation musicale différente. Buvette et tables seront mis à disposition, dans le respect des règles sanitaires.

16/07 : Concert de Dreamer of Supertramp

23/07 : Concert de Klac’Son Big Band

30/07 : Concert de Succès mélodie

06/08 : Concert de Bal pygmée

