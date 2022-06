Les Estivales : Les Tablées du Terroir & concert Purple Rock

2022-08-22 – 2022-08-22 Retour des tablées du terroir à Bergerac, événement incontournable de l’été !

Des producteurs sont sur place et cuisinent leurs produits que vous pouvez déguster sur le port de Bergerac.

Avec le groupe Purple Rock (rock) en animation musicale.

