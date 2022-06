Les Estivales : Les Tablées du Terroir & concert Macha

Les Estivales : Les Tablées du Terroir & concert Macha, 25 juillet 2022, . Les Estivales : Les Tablées du Terroir & concert Macha

2022-07-25 – 2022-07-25 Retour des Tablées du terroir à Bergerac, événement incontournable de l’été !

Des producteurs sont sur place et cuisinent leurs produits que vous pouvez déguster sur le port de Bergerac.

Avec le groupe Macha en animation musicale. Retour des Tablées du terroir à Bergerac, événement incontournable de l’été ! Des producteurs sont sur place et cuisinent leurs produits que vous pouvez déguster sur le port de Bergerac. Retour des Tablées du terroir à Bergerac, événement incontournable de l’été !

Des producteurs sont sur place et cuisinent leurs produits que vous pouvez déguster sur le port de Bergerac.

Avec le groupe Macha en animation musicale. dernière mise à jour : 2022-06-07 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville