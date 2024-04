Les Estivales | Les Tablées du Terroir & concert de Monkey Dragon Quai Salvette Bergerac, lundi 29 juillet 2024.

Les Estivales | Les Tablées du Terroir & concert de Monkey Dragon Quai Salvette Bergerac Dordogne

Elles sont de retour cet été, les incontournables tablées du Terroir vont enchanter vos papilles… et vos oreilles !

Venez déguster des mets régionaux tout en profitant d’un concert sur le port, dans un cadre qui sent bon l’été !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 18:00:00

fin : 2024-07-29 23:00:00

Quai Salvette Port de Bergerac

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les Estivales | Les Tablées du Terroir & concert de Monkey Dragon Bergerac a été mis à jour le 2024-03-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides