Les Estivales Les Pennes-Mirabeau, 22 juillet 2022, Les Pennes-Mirabeau.

Les Estivales

Parking Tino Rossi Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône

2022-07-22 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-23 00:00:00 00:00:00

Les Pennes-Mirabeau

Bouches-du-Rhône

Les Pennes-Mirabeau

Pour les plus gourmands, les propositions sucrées seront aussi de la partie avec un large choix de glaces, bonbons, barbe à papa, etc.

Et en plus de l’animation musicale proposée par un DJ, les enfants pourront aussi profiter des animations comme les stands de tir ou la pêche aux canards

Pour l’occasion, une quinzaine de foodtrucks seront présents avec leurs spécialités culinaires (asiatique, italienne, burgers, etc.) cuisinées à base de produits frais et à des tarifs abordables

https://www.pennes-mirabeau.org/

