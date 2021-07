Nadaillac Nadaillac Dordogne, Nadaillac Les Estivales : Les herbes de nos grands-mères Nadaillac Nadaillac Catégories d’évènement: Dordogne

Nadaillac

Les Estivales : Les herbes de nos grands-mères Nadaillac, 12 août 2021-12 août 2021, Nadaillac. Les Estivales : Les herbes de nos grands-mères 2021-08-12 09:00:00 – 2021-08-12 13:00:00

Nadaillac Dordogne Nadaillac Balade guidée autour de Nadaillac pendant laquelle vous découvrirez les utilsiations perdues des plantes sauvages à travers les recettes secrètes d’Annie et Nicole. En fin de balade, dégustation de produits et apéritif offert par la mairie.

De 10h à 12h30.

A partir de 6 ans.

Inscription obligatoire. Pays de Fénelon dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Nadaillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Nadaillac Adresse Ville Nadaillac lieuville 45.03871#1.39724