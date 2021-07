Belsentes Belsentes Ardèche, Belsentes Les Estivales : les bienfaits de l’Apithérapie Belsentes Belsentes Catégories d’évènement: Ardèche

Les Estivales : les bienfaits de l'Apithérapie 2021-08-02 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-29 Le rucher l'Alizarine 160 chemin des genêts

Belsentes Ardêche

Belsentes Ardêche Belsentes Avec Mireille Forestier pour un moment convivial, pédagogique et gustatif autour des abeilles, l’élevage des reines. Dégustation en fin de visite.

Le rucher d’Alizarine est orienté vers les bienfaits de l’apithérapie : gelée royale, pollen, propolis, miel dernière mise à jour : 2021-07-01 par

