Les Estivales : le Livodrome Bergerac, 13 juillet 2022, Bergerac.

Les Estivales : le Livodrome Rue Lakanal Jardin Perdoux Bergerac

2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13 19:00:00 Rue Lakanal Jardin Perdoux

Bergerac 24100

Durant une journée, de 10h à 18h, le Livrodrome proposera, autour des 12 auteurs, illustrateurs, éditeurs, booktubeurs et artisans du livre invités, dont Hélène Vignal, pépite d’or à Montreuil cette année et Léa Murawiec lauréate du Fauve Prix du public France Télévision au dernier festival d’Angoulême, plus de 15 attractions littéraires, ludiques, participatives et multimédia dédiées aux [pré]adolescents de 10 à 18 ans.

Au programme : BD en réalité virtuelle, salon numérique, tatouages Molière, confessionnal de lecture, cabine d’ordonnance littéraire, laboratoire de création BD interactif, défi TikTok, radio, animation manga…

Pour clôturer cette journée, TIM DUP, la nouvelle étoile de la chanson française, montera sur la scène installée sur le site majestueux du Port, à 21h, pour un concert à ne pas manquer, qui lancera les Estivales 2022. En partenariat avec Overlook.

dernière mise à jour : 2022-06-04 par