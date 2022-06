Les Estivales : Le 13 juillet 2022 Port de Couëron Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les Estivales : Le 13 juillet 2022 Port de Couëron, 13 juillet 2022, Couëron. 2022-07-13

Horaire : 15:00 00:00

Gratuit : oui Sur inscription voir programmation Tout public De nombreuses animations seront proposées sur les bords de Loire : lectures d’été, animations et jeux, initiation à la pratique sportive et aux sports émergents, ludothèque, visite patrimoniale. Cette journée se poursuivra avec la fanfare Terminus Brass Band jusqu’au traditionnel feu d’artifice, tiré à 23h depuis l’Île de la Liberté. Celle-ci sera interdite d’accès au public.À la découverte du centre-ville de Couëron – départ à 18h Place Charles de Gaulle, gratuit sur inscription. Ludothèque – Animation jeux proposée par la Ludothèque en co-animation, gratuit, sans réservation.Animation sportive et initiation – 15h-18h, à partir de 7 ans, gratuit. Atelier Zero Déchet – 15h-18h, tous public, gratuit. Port de Couëron Couëron 44220

02 51 84 94 51 http://www.nge-nantes.fr https://bit.ly/estivales22

