Sentheim Haut-Rhin L’été arrive à Sentheim ! Le samedi 3 juillet 2021, le Grand Est vous propose un voyage en train à vapeur, d’une durée d’1H30 au départ de la gare St-André de Cernay à 17H30. Un arrêt en gare de Burnhaupt-le-Haut vous permettra de découvrir l’équipement de l’association. Un concert de blues en gare de Sentheim, vous sera proposé par le duo Strings for Two qui vous embarquera sur les rives du Mississipi. Retour vers Cernay à 21h15. Réservation conseillée. Concert de Blues proposé par le groupe Strings for Two qui vous embarquera au bord du Mississipi. Voyage en train au départ de la gare de Cernay Saint-André à 17h30. L’été arrive à Sentheim ! Le samedi 3 juillet 2021, le Grand Est vous propose un voyage en train à vapeur, d’une durée d’1H30 au départ de la gare St-André de Cernay à 17H30. Un arrêt en gare de Burnhaupt-le-Haut vous permettra de découvrir l’équipement de l’association. Un concert de blues en gare de Sentheim, vous sera proposé par le duo Strings for Two qui vous embarquera sur les rives du Mississipi. Retour vers Cernay à 21h15. Réservation conseillée. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Sentheim