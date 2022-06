Les Estivales Gourmandes

Les Estivales Gourmandes, 13 août 2022, . Les Estivales Gourmandes



2022-08-13 – 2022-08-13 Partageons un moment de convivialité autour d’un bon repas préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs locaux, installés sur la place du Champ de Foire. Partageons un moment de convivialité autour d’un bon repas préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs locaux, installés sur la place du Champ de Foire. Partageons un moment de convivialité autour d’un bon repas préparé par des commerçants, producteurs et restaurateurs locaux, installés sur la place du Champ de Foire. Pexel dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville