Gratuit : oui Gratuit, dans la limite des places disponibles Tout public Après une après-midi animée autour de la résidence La grange, profitez d’une soirée cinema en plein air dans le cadre du Festival Le Plein de super sur « la prairie La Grange ». Le cinéma itinérant est une belle occasion de découvrir ou redécouvrir une agréable soirée d’été sous un ciel étoilé. Le cinéma en pleine air est à la fois magique, accessible et populaire, on y retrouve des films court venus du 4 coins du monde. Plaids ou couverture conseillées. Les Estivales : programme Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes La Grange Couëron 44220

02 40 38 38 14 https://bit.ly/estivales22

Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes La Grange
5 Rue des Tanneurs
Couëron 44220
Loire-Atlantique

