Les Estivales : exposition de Christian Guirette

Les Estivales : exposition de Christian Guirette, 16 juillet 2022, . Les Estivales : exposition de Christian Guirette

2022-07-16 – 2022-09-19 Une exposition colorée et joyeuse qui inaugure la nouvelle salle temporaire de Dordonha !

Christian Guirette, peintre talentueux aux influences multiples, installe ses toiles mouvantes musicales et ensoleillées. Du mardi au vendredi de 10h à 18h, Week-end et jours fériés de 14h à 18h. Le Musée Costi et l’Expo d’été sont accessibles gratuitement. Une exposition colorée et joyeuse qui inaugure la nouvelle salle temporaire de Dordonha !

Christian Guirette, peintre talentueux aux influences multiples, installe ses toiles mouvantes musicales et ensoleillées. Du mardi au vendredi de 10h à 18h, Week-end et jours fériés de 14h à 18h. Le Musée Costi et l’Expo d’été sont accessibles gratuitement. Une exposition colorée et joyeuse qui inaugure la nouvelle salle temporaire de Dordonha !

Christian Guirette, peintre talentueux aux influences multiples, installe ses toiles mouvantes musicales et ensoleillées. Du mardi au vendredi de 10h à 18h, Week-end et jours fériés de 14h à 18h. Le Musée Costi et l’Expo d’été sont accessibles gratuitement. dernière mise à jour : 2022-06-05 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville