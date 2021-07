Veyrignac Veyrignac Dordogne, Veyrignac Les Estivales : Exploration de la Gravière de Veyrignac Veyrignac Veyrignac Catégories d’évènement: Dordogne

Veyrignac

Les Estivales : Exploration de la Gravière de Veyrignac Veyrignac, 13 août 2021-13 août 2021, Veyrignac. Les Estivales : Exploration de la Gravière de Veyrignac 2021-08-13 – 2021-08-13 La gravière de Veyrignac D50

Jeu sur l'historique industriel de la gravière grâce à des images aériennes, atelier pêche et découverte de la faune aquatique, activité sur la vie des libellules, création d'une carte postale avec les éléments naturels. RDV au parking devant la gravière au bord de la départementale entre Ste-Mondane et Veyrignac

dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Veyrignac Étiquettes évènement : Autres Lieu Veyrignac Adresse La gravière de Veyrignac D50 Ville Veyrignac lieuville 44.84139#1.3161