Narbonne Narbonne Aude, Narbonne LES ESTIVALES ET MARCHÉ ARTISANAL Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

LES ESTIVALES ET MARCHÉ ARTISANAL Narbonne, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Narbonne. LES ESTIVALES ET MARCHÉ ARTISANAL 2021-07-09 – 2021-07-09

Narbonne Aude Dégustation de vins des appellations du Grand Narbonne et AOC de La Clape.

Assiettes de produits régionaux, marché artisanal et animation musicale.

6€ pour 2 dégustations et le verre sérigraphié +33 4 68 65 15 60 https://www.la-clape.com/fr/content/estivales-de-narbonne dernière mise à jour : 2021-06-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Narbonne Adresse Ville Narbonne lieuville 43.18215#3.00504