Les Estivales du Val de l’Oise : Ikilou Mézières-sur-Oise, 14 mars 2023, Mézières-sur-Oise Mézières-sur-Oise.

Les Estivales du Val de l’Oise : Ikilou

1 route d’Itancourt Mézières-sur-Oise Aisne

2023-03-14 – 2023-03-14

Mézières-sur-Oise

Aisne

Mézières-sur-Oise

Le spectacle « Ikilou » met en scène deux histoires qui abordent avec douceur les notions

de savoir-vivre, de savoir-être et questionnent notre rapport à la nature.

À travers des jeux d’ombres et de lumières, des décors végétaux et une omniprésence de la musique,

« Ikilou » permet de sensibiliser les plus jeunes aux questions actuelles du rapport aux

autres, de l’environnement et de l’écologie.

